港民主党主席谈区议会改革：不接受屈辱条件换提名

在香港立法会全票通过《2023年区议会（修订）条例草案》后，民主党主席罗健熙称，有民主党成员表态希望参选，并强调不能接受屈辱条件换取提名。

据《星岛日报》报道，罗健熙星期四（7月6日）在网台节目表示，有个别民主党成员表态希望参选香港区议会选举，主要为现任及前任区议员。

罗健熙称，香港政府对待民主党态度未见放松，较难评估入闸机会。他强调，不能接受屈辱条件或进行利益交换来换取提名。

前民主党主席刘慧卿则指出，如果成员参选时表现出屈辱，令民主党声誉受损，必定会透过纪委会调查。她希望党员能履行议员职责，如有困难可辞职，认为可有尊严地尝试参选。

对于有民主派形容向建制取提名为“屈辱”，民政及青年事务局长麦美娟此前接受《星岛》专访时形容说法奇怪，指民主派过往也曾向建制派争取支持出任要职或地区拨款，认为民主派应放弃斗争思维。

香港立法会星期三（7月5日）以88票赞成、零票弃权、零票反对，三读通过《2023年区议会（修订）条例草案》。

在新制度下，新一届区议会由委任、地区委员会界别选举、区议会地方选区选举以及当然议员四种方式组成，参选人要先经过资格审查委员会评估是否符合拥护《基本法》和效忠香港特区。议员当选后，也须接受履职监察机制评估表现。