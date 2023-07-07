台行政院通过囤房税2.0方案 调高持房税率

为了应对日益高涨的房价，台湾行政院星期四（7月6日）通过了俗称“囤房税2.0”的“房屋税差别税率2.0方案”，调高持有多间房屋的税率。

综合台湾《经济日报》《上报》、中央社等报道，囤房税2.0方案目前还有待立法院审议三读过关，预计明年7月上路，2025年开始以修改后的税率征税。

在新方案下，房屋所有人住家用房屋数的计算方式将从县市归户改为统一全台归户，且规定地方都必须订定差别税率。针对持有多户、但为有效使用房屋的民众，税率将从2％调高至4.8％，并采取全数累进制。若超过一定个户数，持有的房屋将全数适用较高的税率。

为了鼓励房屋自住、或是释出至租赁市场等情况，新方案将降低全台单一自住房屋税率至1％，而出租且申报租赁的房屋、或是继承取得共有住家用的房屋，法定税率也将调整为1.5％至2.4%；而建商持有空屋两年内未出售的税率也将调高至2％至3.6％，若超过两年宽限期房屋仍未出售，最高税率进一步调高至4.8%。

根据台湾现行条例，住宅用房屋分为“自住”和“非自住”两个类别，自住房屋在三户之内税率都只有1.2％；若超过三户，从第四户开始就会被归类为“非自住”，税率为1.5％至3.6％。

台湾财政部解释道，近年部分地区的房价异常飙升，各界都建议提高多间房屋、闲置房屋的持有成本，财政部因此规划出“囤房税2.0”方案，希望能修正房价异常上涨的情况。

不过，国民党总统参选人侯友宜批评，民进党执政七年多从没打房，选前推方案，“不是在讲瞎话吗？”侯友宜竞选办公室质疑是诈骗，并敦促民进党总统参选人赖清德为民进党八年来居住正义承诺跳票道歉；国民党立法院党团总召曾铭宗批评，民进党年轻选票流失后才想到居住正义，完全是政策买票。

前台北市长、民众党总统参选人柯文哲则说，台湾政府终于在民怨爆棚，人民上街诉求居住正义的压力下推出房屋税差别税率2.0方案。虽是迟来的正义，但相信对的事只要能坚持，终会获得社会认同。