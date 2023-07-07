特斯拉上海厂据报裁减部分电池生产员工

知情人士透露，特斯拉在上海工厂裁减了部分电池生产工人。

据彭博社星期五（7月7日）引述知情人士报道，特斯拉本周早些时候通知了部分电池组装线的员工有关裁减员工事宜。

这些知情人士说，部分电池组装线的工人能选择调到另一个车间，负责冲压、喷漆、总装等其他工作。目前尚不清楚特斯拉将解雇多少名员工，具体裁员原因也不明。

但一名知情人士透露，特斯拉目前已在电池生产线设计并建造可取代人力操作的自动化设备。

特斯拉的中国代表没有回复置评请求。

目前特斯拉上海工厂约有2万名员工，每年可生产约100万辆电动车。