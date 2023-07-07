港政务司长：区议会参选人越多越好 不会计较党派

香港立法会星期四（7月6日）全票通过区议会（修订）条例草案。香港政务司司长陈国基星期五（7日）说，区议会改制后，仍希望所有有兴趣的人参与区议会选举，不会计较党派，只要符合爱国者标准，任何人都可以参选，越多人参选越好。

根据《星岛日报》报道，陈国基在一场活动后回应提问时说，最重要是参选者是否为爱国者，只要符合爱国者的标准，任何人都可以参选。

报道指出，近日已有部分民主派政党表示有意参选新一届区议会，包括民主党、立法会唯一非建制派的新思维及香港民主民生协进会。香港民主党主席罗健熙星期四说，有个别成员表态希望参选，主要为现任及前任区议员，正了解党内参选意向，将和有意参选的党员商讨。

陈国基还说，区议会选举将于年底举行，期望新一届区议会可与地区关爱队合作。他介绍，荃湾和南区两区关爱队自5月以来，已探访约3000个家庭，当中约2000个家庭是长者户，关爱队除协助安装方便生活的家居设施，亦会进行小型维修，以及教导长者使用智能手机等。

至于由出狱的社运人士成立的网购平台“荔记”，警方国安处就“黄店”平台“惩罚Mee”采取行动后结业。陈国基指出，商户是否结业属自行决定，强调国家安全十分重要，任何团体或人士均不能违法，包括《香港国安法》。