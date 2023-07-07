耶伦促中国市场改革 强调美国不寻求脱钩

美国财政部长耶伦星期五呼吁中国进行市场改革，并警告美国及其盟国将对中国“不公平的经济行为”进行反击。她同时强调，美国寻求多元化，而不是脱钩。

根据路透社报道，耶伦上午在中国会见美国商界成员时作出以上表述。她说，她此次访华是为了加深两国间的沟通，努力建立“稳定和建设性的关系”，同时明确表示华盛顿将采取行动保护其国家安全利益和人权。

耶伦说，“我们认为，确保我们在高层有直接和明确的沟通渠道，符合两国的最佳利益。”

耶伦补充说，在全球经济面临俄乌战争和疫情阴霾影响之际，定期交流可以帮助两国监测经济和金融风险。

耶伦还说，她将向中国官员明确，华盛顿并不寻求“两国经济的全面分离”，但会对中国扩大对国有企业和国内企业的补贴、对外国企业进入市场设置障碍，以及最近对美国企业采取的“惩罚性行动”表示关切。

耶伦还对中国最近出台对镓和锗的出口管制表示担忧。镓和锗是半导体等技术中使用的关键矿物。耶伦说，华盛顿仍在评估此举的影响，但它强调了“弹性和多元化供应链”的必要性。

耶伦还敦促中国回归更加市场化的做法，她说，转向市场改革将符合中国的利益，“以市场为基础的方法促进了中国的快速增长，帮助数亿人摆脱了贫困。这是一个非凡的经济成功故事。”

耶伦指出，中国庞大且不断增长的中产阶级为美国的商品和服务提供了一个巨大的市场，“我们寻求多元化，而不是脱钩，”她说，世界上最大的两个经济体脱钩将给全球经济带来不稳定，这实际上是不可能实现的。耶伦强调，华盛顿针对中国的行动是基于国家安全考虑。

耶伦星期四（7月6日）下午5时许抵京，开启为期四天的访华行程 。这是继美国国务卿布林肯上月访华后，一个月内第二位访华的拜登内阁要员。

耶伦将在星期五下午4时30分与中国总理李强会谈。据报道，耶伦上午已与中国前副总理刘鹤会面。