台议员称防弹板保护力有限 国防部：若属军品将追究

一名台湾网红和民进党议员公开实测台军的防弹板，发现防弹板保护力有限，子弹几乎能完全穿透。实测结果公开后，台湾国防部说，防弹板是管制军品，如果查证发现该防弹板是台军军品，将依法追究责任。

综合台湾《上报》和风传媒报道，民进党新北市议员林秉宥星期五（7月7日）在脸书发文，说与擅长研究枪械的网红“山姆小叔Gun&Fun”合作，以直播影片的方式公开实测台军防弹板，结果发现虽然防弹板与规格相符，却不能有效保护士兵，因在子弹正面射击下，防弹板几乎被穿透。

林秉宥说，很多事情不能只看表面，如同台军配发的防弹版一样，表面看起来只是一个小洞，另一面其实已残破不堪。

他直言，这也是基层士兵一直诟病的事情，“若要说我们在防卫台湾的努力还有什么不足？这个就是血淋淋的不足之处。希望这个事实不会跟随我们太久。”

林秉宥说明，拍摄这支实测影片并不容易，从测试弹药、枪枝、拍摄器材、地点，规划拍摄内容等，都耗费了很多心力，只能说这是民间有限经费与能力所及的范围，尽力做到的内容。他表示，自己的目的不是为了打击台军士气，而是他知道不教而战谓之杀，不装而战亦如此。

对于实测影片中的防弹板是台军公发装备，台湾国防部称，防弹板属管制军品，且台军初步查证后，现品帐料均相符。若他们测试的防弹板经查证确定属于台军军品，将依法追究法律责任。

针对防弹板的防护力，台湾国防部指出，军备局205厂产制防弹板，于2016年送美国切斯比克实验室，依美国司法学会规范（NIJⅢ等级）测试合格，后续量产防弹板则由全台认证基金会（TAF）认证监测中心（与国际实验室同等级）完成测试。