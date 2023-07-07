耶伦据报访华第一餐用筷子吃云南菜

美国财政部长耶伦星期四（7月6日）抵达中国北京，开启为期四天的访华行程。中国媒体报道，耶伦下飞机后的第一餐，选在了北京三里屯的一家云南菜餐厅，并在席间使用筷子进食。

综合《羊城晚报》和九派新闻报道，根据这家名为“一坐一忘”的餐厅在微博的发文，耶伦和同僚没有订餐厅包厢，而是在餐厅的开放空间用餐。

有中国网民发文，自己当时正好在该餐厅吃饭，偶遇了耶伦，并称耶伦一行人点了很多云南家常菜，包括香草烤鱼、薄荷牛肉卷、酸菜炒洋芋片、炒牛肝菌，以及大理雕梅小排等。

“一坐一忘”的官方微博则发文称，耶伦“真的是落地中国，风尘仆仆就来了”，并引述招待耶伦的店员说，耶伦很爱吃云南特色菌子，“见手青就点了四份，真是无比魔幻的一天”。

据报道，该餐厅在北京使馆区附近，是各国驻华使节和随行人员常去的一家餐厅。有网民猜测，这是美国驻华大使馆向耶伦推荐的餐厅。也有网民注意到，耶伦拿筷子的姿势十分熟练。

耶伦星期四下午5时许抵京，开启为期四天的访华行程。这是继美国国务卿布林肯上月访华后，一个月内第二位访华的拜登内阁要员。

耶伦将在星期五（7月7日）下午4时30分与中国总理李强会谈。据报道，耶伦上午已与中国前副总理刘鹤会面。