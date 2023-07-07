天问一号揭示火星气候转变 据报为研究地球气候演化提供借鉴

中国科学院国家天文台公布，天问一号的最新研究成果证实，风沙活动记录了火星古环境随火星自转轴和冰川期的变化，此发现据报能为研究地球气候演化方向提供借鉴。

据央视新闻报道，国际学术期刊《自然》星期四（7月6日）发布了中国天问一号的最新研究成果，称在祝融号着陆区发现火星古风场改变的沉积层序的证据，证实风沙活动记录了火星古环境随火星自转轴和冰川期的变化。

在太阳系行星中，火星与地球最为相似，火星的现状和演化历程被认为可能代表着地球的未来。风沙作用塑造了火星表面广泛分布的风沙地貌、沉积，记录了火星演化晚期和近代气候环境特征和气候变化过程。但人类对火星风沙活动过程和记录的古气候知之甚少。

对此，中国科学院国家天文台李春来团队，联合中国科学院地质与地球物理所、美国布朗大学和天问一号等任务工程团队提取了沙丘形态、表面结构、物质成分等信息，分析了其指示风向和发育年龄，发现着陆区风场发生显著变化的层序证据，并与火星中高纬度分布的冰尘覆盖层记录有很好的一致性，揭示了祝融号着陆区可能经历了以风向变化为标志的两个主要气候阶段。

研究团队称，这一气候的转变，发生在距今约40万年前的火星末次冰期结束时，可能是由于自转轴倾角的变化，火星从中低纬度到极地地区，发生了一次“冰期-间冰期”的全球性气候转变。这项研究有助于增进人类对火星古气候历史的理解，为火星古气候研究提供了新的视角，也为地球未来的气候演化方向提供了借鉴。