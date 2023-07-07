国民党秘书长：郭台铭参选与下架民进党初衷背道而驰

针对鸿海创办人郭台铭据传酝酿独立参选2024台湾总统选举，国民党秘书长黄健庭认为，这与郭台铭要下架民进党的初衷背道而驰，并说国民党依然期待郭台铭回到泛蓝阵营。

据台湾中央社和中时新闻网报道，黄健庭星期五（7月7日）接受媒体采访时说，他一直相信郭台铭的从政初衷是要下架民进党，假如独立参选，就与郭台铭的理念和初衷背道而驰，相信郭台铭会很慎重思考。国民党依然期待郭台铭回泛蓝阵营，团结努力下架民进党、实现政党轮替，让人民过好日子。

针对国民党籍立法委员郑丽文星期四（6日）在广播节目上提及“换侯”，黄健庭说，国民党总统参选人侯友宜经党内公平、公正程序提名，也经过中央常务委员会同意，“换人这件事情是绝无可能”，国民党主席朱立伦也多次公开说不必炒作这议题，因为绝无可能。

黄健庭也抨击党内传出类似换人的言论，是破坏国民党团结，“长他人志气，灭自己威风，甚至可能成为历史罪人、全党公敌”。目前党内考核纪律委员会正在搜集相关事证，一定严肃处理。

郭台铭今年5月无法获得国民党征召参选台湾总统后，沉寂了一阵子。但随着侯友宜民调持续低迷，郭台铭动作频频，除了多次到访地方县市，与地方首长和蓝营立委参选人会面，还接连就教育、国防、经济战略布局议题表态。外界猜测郭台铭的这些动作，都是在为独立参选做准备。

不过，郭台铭办公室星期五出面反驳称，有媒体人称郭台铭将于7月23日国民党全代会当天宣布参选，此为不实讯息，盼外界勿加以揣测。

有分析认为，如果郭台铭最终决定参选，将进一步孤立侯友宜，等同保送民进党总统参选人赖清德当选总统。