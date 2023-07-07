蚂蚁集团及旗下机构被罚71.23亿元人民币

中国官方宣布，针对过往年度在公司治理、金融消费者保护等方面存在的违法违规行为，对蚂蚁集团及旗下机构处以71.23亿元（人民币，下同，13.31亿新元）的罚款。这次罚款标志着当局结束对这家金融科技巨头近三年的审查。

中国人民银行星期五（7月7日）在官网上公布，针对蚂蚁集团及旗下机构过往年度在公司治理、金融消费者保护、参与银行保险机构业务活动、从事支付结算业务、履行反洗钱义务和开展基金销售业务等方面存在的违法违规行为，金融管理部门对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。

金融管理部门也要求蚂蚁集团关停违规开展的“相互宝”业务，并依法补偿消费者利益。

此外，针对以往执法检查中发现的问题，金融管理部门也对邮储银行、平安银行、人保财险和财付通公司等实施了行政处罚。

中国人民银行说，2020年11月以来，从依法加强监管和有效防范风险的角度出发，金融管理部门督促指导蚂蚁集团、腾讯集团等大型平台企业全面整改金融活动中存在的违法违规问题。目前，平台企业金融业务存在的大部分突出问题已完成整改。金融管理部门工作重点从推动平台企业金融业务的集中整改转入常态化监管。

人民银行也说，下一步金融管理部门将完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力提升平台企业金融业务常态化监管水平，依法将各类金融活动全部纳入监管，确保同类业务适用同等监管规则，实现公平监管。落实促进平台经济健康发展的金融政策措施，支持、鼓励平台企业持续提升金融普惠性，推动科技金融创新，增强国际金融竞争力，更好地服务实体经济和民生需求。