【视频】李强会见耶伦：加强合作是中美现实需求和正确选择

中国总理李强会见耶伦时强调，加强合作是中美两国的现实需求和正确选择；他敦促双方通过坦诚交流，就双边经济领域的重要问题加强沟通，寻求共识，为中美经济关系注入稳定性和正能量。

耶伦是从星期四（7月6日）开始展开四天的访华行程，并在星期五下午与李强会面。

根据央视《新闻联播》报道，李强说，中美两国能否正确相处事关人类前途命运。去年中国国家主席习近平同美国总统拜登在印尼峇厘岛达成一系列重要共识，为中美关系指明方向。相互尊重、和平共处、合作共赢是国与国相处的基本之道，希望美国秉持理性务实态度同中国相向而行，推动中美关系早日重回正轨。

在中美两国国内各自面对经济挑战的背景下，李强强调，加强合作是中美两国的现实需求和正确选择，双方应通过坦诚交流，就双边经济领域的重要问题加强沟通，寻求共识，为中美经济关系注入稳定性和正能量。

中国央视旗下微博账号“玉渊谭天”发布的画面显示，耶伦星期四抵京时，天空出现彩虹；这个画面星期五被多家中国媒体和公众号转载。

根据路透社发布的视频，李强告诉耶伦：“昨天一到我们机场，一下飞机，抬头就看到一轮彩虹。我想虽然这是一种自然天象，平时也能够见到的，但是中美关系何不如此，不完全都是风雨，经历过一轮风雨以后，我们风雨一过，我们一定会见到更多的彩虹。”

载着美国财长耶伦的飞机星期四（7月6日）抵达中国北京后，天空出现了一道彩虹。（路透社）

美国财政耶伦（右）星期四（7月6日）抵达中国北京后，问候美国驻华大使伯恩斯（左），伯恩斯指引耶伦往上看。站在耶伦和伯恩斯中间的是中国财政部国际经济关系司司长杨英明。（法新社）

（视频来源：路透社）