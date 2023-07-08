“牵手门”事件调查结果公布：胡继勇被双开

中国国企高管“牵手门”事件调查结果公布，卷入事件的寰球项目管理公司原总经理胡继勇被“双开”，员工董某某被解除劳动合同。

据“中国石油北京项目管理公司”微信公众号星期五（7月7日）发布的情况通报，寰球项目管理公司原执行董事、党委书记、总经理胡继勇及员工董某某的相关视频，6月7日引发重大舆情，公司党委当日研究决定免去胡继勇的党政职务，接受核查。公司纪委立即成立核查组，对相关问题开展了全面深入核实。

经查，胡继勇违反生活纪律，在婚姻存续期间与董某某存在生活作风问题；违反廉洁纪律，改变公务行程借机旅游。对网络反映的胡继勇和董某某其他问题，经核查未发现存在违纪违法情况。

通报称，鉴于二人无视纪律规矩、顶风违规违纪，造成恶劣影响，经公司党委研究决定，根据纪律处分条例和政务处分法，给予胡继勇开除党籍、开除公职处分；根据公司员工违规行为处理规定等相关规定，与董某某（群众）解除劳动合同。

公司重申，将持续正风肃纪反腐，对失德失范、违规违纪行为坚持“零容忍”，一经查实，严肃依规依纪处理。

胡继勇上个月在四川成都出差期间，被拍到与同单位员工董女士亲密牵手逛街。视频在网络流传后，中国石油北京项目管理公司当天就宣布免去胡继勇寰球项目管理公司执行董事、党委书记、总经理职务，并接受公司纪委核查。