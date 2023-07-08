知乎将下线“匿名功能”

中国互联网问答网站知乎官方星期五（7月7日）发文宣布，将下线“匿名功能”。

知乎表示，作为社区早期的产品机制，匿名功能的上线初衷是建立在用户开放讨论、友善互动的基础之上的，但随着互联网沟通环境日益复杂，为保障社区内的良性讨论，知乎已在最新版本App中完成了匿名功能下线的开发，并于近期提交各大应用商店审核，预计7月14日上线各大应用商店，匿名功能将在新旧版本App端及PC端正式下线。

届时，“匿名发布”入口将会取消，用户将不能匿名创建问题或匿名发布内容。

对于历史匿名内容，用户可自主选择是否将其转为实名。

据IT之家此前报道，亿欧网创始人黄渊普近日发布公开信，将矛头对准知乎及知乎创始人周源，质疑知乎平台现有匿名机制的合理性。

黄渊普在公开信中提到，他想要的是知乎这个平台作出改变，“把平台规则调到更公平合理，依然可以匿名，但要用实名制+造谣追责机制让造谣的人能承担成本。”

周源随后回应称，他和团队正在重新思考隐私保护与良性讨论机制，针对匿名功能的具体调整举措将在近期发布。

周源还强调，“知乎接受批评，社区也对关于知乎的讨论保持开放。但社区不欢迎人身攻击和谣言八卦，无论匿名还是非匿名。”

中国网信办在星期五发布《网络暴力信息治理规定（征求意见稿）》征求公众意见。

征求意见稿提出，网络信息服务提供者应当加强对网络社区版块、网络群组的管理，不得在词条、话题、超话、群组、贴吧等环节集纳网络暴力信息，禁止创建以匿名投稿、隔空喊话等名义发布导向不良等内容的话题版块和群组账号。