财付通回应处罚：诚恳接受 坚决服从

中国互联网巨头腾讯旗下金融公司财付通支付星期五（7月7日）被罚近30亿元（人民币，下同，约6亿新元）。财付通当天回应称，诚恳接受、坚决服从和落实，严格执行相关决定。

根据“财付通”微信公众号发布的声明，公司回应称，收到了中国人民银行对财付通作出的行政处罚决定。 此前，中国人民银行根据日常执法检查安排，对财付通开展检查并对财付通整改工作作出了具体指导。财付通全面对照人民银行要求，落实不打折扣，目前已完成自查整改，支付业务合规经营能力得到提升。

财付通还承诺，将在此基础上，深化依法合规和可持续经营，以服务实体经济和人民群众为本源，将社会责任切实融入到业务发展之中，努力为经济社会高质量发展多做贡献。

中国官方星期五对互联网巨头开出两张罚单。除了腾讯旗下财付通支付，因违反消费者权益保护管理规定等，被罚近30亿元外，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会共同发布消息，对蚂蚁集团处以71.23亿元的罚款。此外，支付宝、财付通的时任高管、相关责任人被罚金额从5万至147.5万元不等。

分析认为，这表示中国官方对平台企业金融业务从集中整改，转入常态化监督。市场也预测，这标志着北京对科技企业的严打将告一段落。