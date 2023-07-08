中国男星邓伦被商家申请强制执行174万人民币

天眼查App显示，此前因涉逃税被封杀的中国演员邓伦及上海盘海文化传媒有限公司新增一则被执行人信息，执行标的174万余元（人民币，下同，约32.5万新元）。“邓伦被强制执行”相关词条星期五登上微博热搜。

信息显示，上述执行法院为佛山市顺德区人民法院，申请执行人为佛山市云米电器科技有限公司，涉及服务合同纠纷案件。

据悉，2021年云米宣布邓伦成为其全球品牌代言人。2022年3月，邓伦因偷逃税被税务部门追缴税款并罚款共计1.06亿元，同时被娱乐圈封杀。随后，云米品牌发文表示终止与邓伦的合作关系。