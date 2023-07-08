台中研院受理新院士提名 需填国籍选项

台湾中央研究院发布消息，将从7月17日起开始受理第34届院士候选人提名，除和此前一样要求附上学术研究等资料外，还修改提名表格，要求填写“国籍”相关选项。

根据中央社报道，根据中央研究院院士选举办法，院士选举必须先经各大学、各著有成绩的专门学会、研究机关（构）或院士、评议员五人以上提名，也须依照“院士候选人提名表”格式填写，连同有关著作及其他文件，寄送中研院院士选举筹备委员会。

中研院院士会议两年举办一次，去年7月公布第33届院士后，中研院近日公告，宣布将于本月17日起至10月17日止，受理第34届院士候选人提名。

报道指出，中研院院士的国籍议题屡受讨论，中研院也承诺第34届起的新院士都将具“中华民国籍”资格，因此中研院修改院士候选人提名表，在表格中新增“国籍”栏位，并有三个选项让提名人勾选，也检附国籍法相关规定，让提名人可以参照。

三个勾选选项包含“具有中华民国国民身分证、护照或户籍资料（无需检附证明）”、“检附其他证明被提名人属中华民国籍之相关资料”以及“无法获得被提名人属中华民国籍之相关资料”。

中研院也在提名作业说明中提到，关于填写的国籍栏位部分，“若非属中华民国国籍者，可参酌中研院名誉院士选举办法，院士选举筹备委员会将进行初步审查，审查提名是否符合中研院组织法对院士资格的规定”。