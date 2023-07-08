蚂蚁集团回购7.6％股份 估值较五年前降约40%

蚂蚁集团星期五被开出巨额罚单后，星期六（7月8日）发布公告称，为持续吸引人才，同时进一步满足股东的流动性需求，将以自有资金回购现有股东的部分股份，总回购比例不超过总股本的7.6%。回购的股份将转入员工股权激励池。

综合证券时报和中国证券网消息，蚂蚁集团方面表示，本次回购遵循市场化原则操作。为合理确定回购价格，蚂蚁集团参考市场惯例，聘请了国内外知名投行作为财务顾问，并根据其出具的估值报告进行了定价。

根据回购方案，蚂蚁集团本次回购的价格对应公司估值约为5671亿元人民币（下同，约1060亿新元），较2018年C轮融资估值（约9600亿元）下降约40%。在目前中国国内互联网公司估值较低的情况下，这一变化符合市场预期。

回购的另一考虑是满足股东流动性需求。据公开信息，蚂蚁集团持续以合适方式为股东提供可行的流动性方案，截至2022年底已实施两次分红。本次发起回购，所有股东均可在回购比例内自愿选择是否参与。

蚂蚁集团同时透露，基于对公司长期发展的承诺和信心，大股东杭州君瀚和杭州君澳（合计持股53.46％）的自然人股东已自愿放弃参与回购。相关事项已获得蚂蚁集团董事会批准，并提交股东大会审议。

中国人民银行、金融监管总局、中国证监会星期五发布消息，对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。分析人士认为，这意味着自2020年开始的蚂蚁集团整改已告一段落，蚂蚁集团将进入常态化监管阶段。

报道引述分析人士称，开展股份回购是蚂蚁集团在进入常态化监管后的自主商业行为，也是资本市场常规操作。未来，随着历史包袱和风险出清，蚂蚁集团的经营稳健性有望提升，这将有利于发展金融创新和普惠金融，也有利于平台经济的持续健康发展。此外，金融管理部门将提升平台企业金融活动常态化监管水平，引导平台企业金融业务规范健康发展。