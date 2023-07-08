耶伦：中美在气候融资上继续合作至关重要

美国财长耶伦星期六（7月8日）说，华盛顿和北京在气候融资问题上继续合作“至关重要”。作为全球最大的两个经济体，美中两国必须共同努力，应对气候变化带来的“生存威胁”。

综合法新社和路透社报道，正在中国进行访问的耶伦星期六上午在一场专家圆桌会议上说，美中两国此前在气候变化方面的合作已经取得了可能性的全球突破，例如2015年的《巴黎协定》，两国政府都希望支持新兴市场和发展中国家努力实现其气候目标。

耶伦强调，两国在气候融资方面继续合作至关重要，“作为世界上最大的两个温室气体排放国和最大的可再生能源投资国，我们有共同的责任和能力来引领这条道路。”

她说，这些倡议的融资应该得到高效、有效的协调，北京对目前多边气候机构(如绿色气候基金和气候投资基金)的支持，以及华盛顿和其他机构的支持，可以提高它们的影响力。

耶伦还说，“我们鼓励整个经济向净零排放过渡同样也很重要，这需要将私营部门囊括进来。”她还表示，与气候相关的投资必须是与中美经济体系“可相互操作”的。

耶伦期待在即将于印度举行的20国集团财长会议上听取工作组的建议，包括由美国和中国共同主持的可持续金融工作组。

她说，该小组近年来制定了可持续融资路线图，举办了关于碳定价和非定价政策杠杆的研讨会，制定了过渡融资框架，并就气候融资提出了一系列建议。

她说，这是一个很好的例子，说明中美双边合作可以取得什么成果，双方应该以此为基础继续在多边论坛上合作。