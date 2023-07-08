北京无人驾驶出租车将正式上路

北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室星期五（7月7日）宣布，正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点，这意味着无人驾驶的出租车将在北京正式上路。

根据新华社报道，此次开放后，根据《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理细则（试行）》修订版政策，企业在达到相应要求后可在北京市高级别自动驾驶示范区面向公众提供常态化的自动驾驶付费出行服务。

今年3月，北京启动“车内无人”载人示范应用。数据显示，截至目前，北京无人化测试车辆共计116台，测试总里程近200万公里。自动驾驶出行服务商业化试点累计订单量超150万人次，用户好评率达95%以上。

北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室常务副主任许宏伟表示，前期测试为“车内无人”商业化试点阶段打下坚实基础，也提供了丰富的载人示范应用经验。在迈入商业化试点新阶段，将更加注重对自动驾驶企业服务能力的考核，主要围绕乘客车内安全风险、交通环境风险、自动驾驶功能风险三方面进行专业论证和实车评估。同时，将针对试点车辆制定日常监管专项及应急预案，保障车辆道路活动有序开展。

下一步，北京市高级别自动驾驶示范区还将推进更大范围的技术迭代，拓展更为丰富的应用场景，逐步扩展完成500平方公里扩区建设。推动高速路开放，促成机场、火车站等重要场景实现自动驾驶接驳，聚焦自动驾驶车载终端量产应用和汽车芯片产业链协同两大重点，构建智能网联汽车的产业生态。