中汽协：删除特斯拉等车企承诺书涉“价格”条款

中国汽车工业协会星期六（7月8日）发布声明，星期四（7月6日）组织16家汽车生产企业共同发布的《汽车行业维护公平竞争市场秩序承诺书》中，将删除“不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序”中涉及“价格”表述的条款。

根据中国证券网报道，声明说，“不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序”涉及“价格”表述，表意不当，有违《反垄断法》精神，协会特此声明，将上述条款从承诺书中删除，并敦促16家及其它汽车生产会员企业，严格遵守反垄断法及相关行政法规、指南、规章，自主定价、公平竞争。

继特斯拉今年初将两款中国产车型价格下调至历史最低以来，价格战在中国车市全面打响。据不完全统计，各家车企近100款车型加入了价格战，自主、合资、独资等品牌纷纷参与，降价幅度从人民币数千元到几十万元不等。

在中国汽车工业协会7月6日主办的第13届中国汽车论坛上，16家车企代表联合签署《承诺书》。据悉，《承诺书》的主要内容有四个方面，其中第一条是坚持遵守行规行约，规范市场营销活动，维护公平竞争秩序，不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序。

签署《承诺书》的16家车企包括中国一汽、北汽集团、江汽集团、东风汽车、广汽集团、吉利汽车、上汽集团、中国重汽、长城汽车、长安汽车、奇瑞汽车、比亚迪、蔚来、小鹏汽车、理想汽车、以及特斯拉。