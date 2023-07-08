台湾6月出口量创近14年最大跌幅

由于全球需求持续疲弱，台湾今年6月份出口量连续10个月录得负增长，更创14年来最大跌幅。

综合台湾《联合报》《上报》报道，台湾财政部星期五（7月7日）公布6月份海关出口贸易初步统计。数据显示，6月份台湾出口量为323.2亿美元（下同，约436亿新元），环比下滑10.6%，同比大跌23.4%；同月进口量为263.6亿美元，同比大跌29.9%，进口出口双双创下14年以来最大跌幅。

数据显示，今年第二季台湾总出口量达1043.9亿美元，同比下滑16.9%；上半年总出口量2021.1亿美元，同比大跌18%。

台湾对五大市场的出口量全面下滑，除了对欧洲出口量同比微跌3.6%外，其余市场降幅均破两成，其中亚细安出口量跌幅最大，达27.6%；美国、日本出口各年减25.2%、24.7%，对中国大陆与香港出口年减22.2%。

主要货品货品中，电子零组件因积体电路需求疲软、半导体产业消化库存，同比跌21.3%；传产货品出口跌幅持续扩大，跌破55.3%，其中塑化产品需求持续不振，加上海外同业竞争，同比跌幅破三成。

台湾财政部说明，全球通货膨胀和升息拖慢全球经济复苏脚步，进而冲击台湾出口景气持续低迷。此外，产业链调整库存，造成台湾销往海外的产品跌价，也是导致台湾出口量“连10黑”的原因。

台湾经济部官员指出，对比亚洲其他主要经济体上半年进出口的表现，香港下滑12.7%、韩国下滑12.3%，台湾则下滑18%，由此看来，台湾在这些经济体中表现相对较弱，跌幅最重。

台湾经济部统计处长蔡美娜坦言，6月份的出口的跌幅超出原来预期，原先台湾出口最快今年9月恢复上涨的预期很可能会进一步延后至11月。她也预估，7月出口的同比跌幅将落在16%至19.5%之间，出口规模在348亿美元至363亿美元之间。

台湾财政部预计，随着高效能运算、车用电子、人工智慧等新兴应用与数字转型商机持续发酵，终端产品晶片含量提高，加上新品备货及外贸旺季效应，还是有望维持台湾下半年的出口动能。然而，全球通胀、升息、俄乌战事僵持、中美科技战等变数，依然将牵制国际经贸情势，为台湾出口带来压力。