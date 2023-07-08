中国驻韩大使邢海明吁韩国各界多赴华访问

中国驻韩国大使邢海明说，中韩之间的交流是十分热络的，欢迎韩国各界到中国访问。

据中国驻韩国大使馆官网消息，邢海明星期五（7月7日）到韩国首尔中国签证申请服务中心调研，听取中心负责人关于防疫政策调整后运营情况的汇报。

邢海明说，驻韩使馆签证量多年位居中国驻外使领馆之首，近期中心签证受理量已恢复至疫情前高峰时的50%。这表明中韩之间的交流是十分热络的，双边经贸关系的基础是坚实的。

他称，韩国在2022年成为中国第二大贸易伙伴国，两国经贸合作韧性强、潜力大、前景广，双方完全可以携起手来共克时艰，做大共同利益的蛋糕。签证中心应与使馆紧密配合，不断提升服务水平，为便利中韩人员往来发挥积极作用。

邢海明重申，当前中国经济复苏势头强劲，营商环境不断改善，旅游资源丰富，中方热情欢迎韩国各界多到中国投资兴业、旅游参观、学习访问、文化交流。

他也呼吁在场民众争当中韩务实合作和友好交往的使者，共同努力把疫情耽误的时间抢回来，把务实合作的进度赶上去，增进两国民众相互认知和友好感情，推动双边关系行稳致远。

随着韩国总统尹锡悦的外交政策持续往美国和日本倾斜，中韩关系持续恶化。邢海明上月初还因发表“赌美国赢、中国输是误判”的言论引发两国外交纠纷。