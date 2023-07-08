傅政华名下罚没房产将被法拍 起拍价近2000万人民币

中国司法部原部长傅政华名下一套被罚没的房产，将于7月27日在京东网络司法拍卖平台上公开拍卖，起拍价近2000万（人民币，下同，约373万新元）。

据红星新闻星期四（7月6日）报道，综合多个房产中介网站的介绍，这套即将被法拍的房产为“天坛公馆”1号楼1单元602室，房源位置在北京东城区崇文门幸福大街。

房产总面积达236.07平方米，起拍价为1967.38万元。而多个房产中介对该房产给出的市场预估价均在2500万元以上。竞拍还需缴纳350万元保证金。

多名房产中介说，该房产是在7月6日刚被挂出，之前的房主正是已落马的全国政协社会和法制委员会原副主任、司法部原部长傅政华。

据知情人士透露，该房源在今年5月左右，由吉林长春中级人民法院委托中国工商银行融e购电商平台进行了网络询价。

该房源的网络询价报告写明，长春市中级人民法院在执行（申请执行人）与傅政华（被执行人）没收财产（案由）一案中，于2023年5月24日委托平台对傅政华（所有权人）名下/所有的北京市东城区幸福大街59号院进行网络询价。

一名房产中介星期四下午称，“目前该房源围观者较多，但第一天还没有人报名竞拍。”

对于法拍房所得钱款的最终去向，一名专业人士说，“如果是财产罚没性质的法拍所得，最终钱款会上缴国库。”

傅政华2021年10月因涉嫌严重违纪违法被调查；去年3月被双开（开除中共党籍和公职），4月被逮捕，7月受审。当时官方通报中出现不少罕见且严厉的措辞，指他“政治野心极度膨胀，政治品行极为卑劣”“危害中共的集中统一”等。

去年9月22日，受贿1.17亿余元的傅政华一审被判处死缓，缓刑两年期满减为无期徒刑后终身监禁，不得减刑和假释。