杭州亚运会门票销售启动 均价不超160元人民币

杭州亚运会公众售票官方网站星期六（7月8日）上线开放注册，首批体育比赛门票销售启动，其中60%以上的票价不超过100元（人民币，下同，约19新元），平均票价不超过160元。

据中新社报道，杭州亚运会所有比赛项目中，除象棋、国际象棋、围棋、桥牌和帆船外，其他项目在7月至10月分阶段、分批次向公众公开售票。

首批上架举重、克柔术、网球、花样游泳、击剑、摔跤、蹦床、高尔夫球、跳水、游泳、软式网球、攀岩等12个项目，总计96个售票场次，预售11.37万张门票。

中国境内外公众都可以购买杭州亚运会门票。境内公众可通过杭州亚运会公众售票官方网站PC端、H5页面，也可在支付宝搜“亚运”进“智能亚运一站通·票务通”进行线上购票。8月起，还可通过场馆售票亭等渠道线下购票。

境外公众入境中国后可参照境内公众购票方式进行购票。获得境外代理许可的亚奥理事会成员国家（地区），其辖区内的公众，可在指定代理机构购票。

杭州亚运会体育比赛门票价格从20元至1000元不等，其中60%以上的票价不超过100元，平均票价不超过160元。

具体购票、观赛要求方面，杭州亚运会要求实名制购票，购票时需填写与门票数量一一对应的实名制信息；杭州亚运也要求实名制入场，入场需要携带本人有效身份证件和门票入场。

一张有效证件只能购买同一售票场次一张门票。热门项目门票每场次每个订单限购四张，其余项目每场次每个订单限购六张。

第19届亚运会原定2022年9月10日至25日在杭州举行，受冠病疫情影响推迟到今年的9月23日至10月8日举行。