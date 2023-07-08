国民党前立委：侯友宜是史上最弱总统参选人

国民党前立委蔡正元坦言，与过去的国民党总统参选人相比，新北市长侯友宜“几乎是国民党有史以来最弱的参选人”。

据台湾风传媒报道，蔡正元星期五（7月7日）在广播节目《POP撞新闻》上说，以过去国民党提名的总统参选人来看，应该只有前国民党主席洪秀柱有出现支持率低至17%的情况；国民党主席朱立伦最弱的时候，支持率也有近20%；而侯友宜在“四脚督”民调中却跌至15%，“这几乎是国民党有史以来最弱的参选人”。

台湾亲绿机构“正常国家文化基金会”政策中心星期二（7月4日）公布的民调显示，侯友宜、民进党总统参选人赖清德和民众党总统参选人柯文哲三人竞争下，赖清德以34%支持度领先侯友宜的17%和柯文哲的25%；但如果鸿海创办人郭台铭独立参选，形成“四脚督”局势，侯友宜的民调跌至15%.

蔡正元说，国民党目前寄望到今年9月，侯友宜的选情会有所好转。但他直言，“母鸡”（总统参选人）太弱，“小鸡”（区域立委参选人）焦虑是事实，“可以看到在竞选活动中他们都不愿拉着侯友宜在选”。

他坦言，以目前态势来看，柯文哲会持续壮大，侯友宜只会持续抵挡，因为新竹市长高虹安去年参选九合一地方选举时出现的弃保效应已经很明显，现在大量国民党支持者为了不让民进党当选，都将票转投给柯文哲。但如果侯友宜民调高于柯文哲，这种情况就不会发生。

蔡正元还透露，他近两天已接到国民党中央的电话，询问会否出席7月23日举行的国民党全台党代表大会，并要求他到时要全力支持党中央的所有决定，意味着国民党中央似乎“也嗅到了山雨欲来的味道”，开始掌握党代表的出席情况。

近期有消息传出，部分国民党中常委正酝酿在党代会上提议撤换侯友宜。国民党立委郑丽文日前更在广播节目上公开表态，应撤换侯友宜，提名前高雄市长韩国瑜参选总统。