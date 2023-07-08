港民政青年局长：区议会改革为过去政治闹剧划下终止符

香港立法会周四（7月6日）全票通过区议会选举草案。香港民政及青年事务局局长麦美娟星期六（7月8日）说，重塑区议会能为过去区议会的政治闹剧划下终止符。她并表示，不论政党、背景或专业，只要是与政府理念一致的爱国爱港人士，都鼓励他们争取提名加入区议会。

根据《星岛日报》报道，麦美娟被问及改制会否令民主派人士更难取得参选资格，以及政府会否施加措施以提高入场门槛时说，整个区议会议案修订，主要是强化或优化区议会职能，并非要令部分人更容易加入或不能参选，希望放下过去“斗争思维”，制度构建多元的区议会，让有心服务社会的人士能以不同渠道进入区议会。她说，如任何人和政府理念一样，不论政党、背景或专业，只要是与政府理念一致的爱国爱港人士，均鼓励争取提名加入区议会。

麦美娟还说，过去10多年来，区议会由有合作变成无合作，由无合作变成不合作，由不合作变至“为反而反”，“这段时间区议会的确上演了好多出政治闹剧”，影响地区发展，所以重塑区议会后，过去区议会的政治闹剧就能划下终止符。麦美娟强调，不希望任何人加入区议会，是为了搞乱区议会，搞乱社区，相信社会也不想见到乱象持续。

另外，对于爱国者的标准，麦美娟以中国国家主席习近平七一讲话为例，提到只要尊重、支持和拥护“一国两制”，热爱香港这个家，希望可以建设好这个家，即是爱国爱港人士。她重申，区议会的设计希望是可组成多元化的区议会，接触更多市民和收集不同意见，让政府更掌握社会脉搏和民情民意。