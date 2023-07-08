朱立伦再吁团结：若伤害参选人不听劝就祭党纪

国民党总统参选人侯友宜民调持续低迷，党内频传“换侯”。党主席朱立伦再吁团结，他承认党内有极少数“破坏者”，但若伤害总统、立委参选人，不听劝一定提党纪处理。

据台湾联合报报道，朱立伦星期六（7月8日）南下高雄出席国民党南区青工会座谈，会前受访时针对近来“换侯”议题作出说明。

朱立伦说，现在全民共识是政党轮替，将民进党下架，当然党内也有很多人忧心忡忡，也许有一些不同的声音，但其实大部分同志都是希望大家最后能团结，“当然也有极少数的破坏者”，因为去年这个时候，就有听到同一批破坏者说要放弃台北市长蒋万安，或是要换掉桃园市长张善政，他再次呼吁不要受影响，把团结力量发挥到最高。

至于这些破坏者是来自国民党内还是党外，朱立伦则说，“我想最高兴的是民进党吧”，民进党最高兴的就是希望国民党内破坏者越多越好。

他强调，国民党党纪会非常严明，但这个阶段还是先呼吁大家团结、多沟通，但如果真正伤害到候选人，尤其是伤害到党内总统跟立委候选人，且完全不能够、不接受劝告的话，一定会提出党纪。

他也向党内喊话，各地的选将，包括总统候选人、立委候选人都在全力打拼，应该做他们最大的后盾，而不应该在后面扯后腿或放冷箭。

对于中广集团董事长赵少康针对换侯风暴批“党主席都躲在后面”，朱立伦则说，自己几乎每场战役、每个事件都身先士卒，当然很多沟通、协调的事不能敲锣打鼓，大声宣扬，必须忍辱负重。