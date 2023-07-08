李家超称区议会改革对港由治及兴具标志性意义

香港特首李家超星期五（7月7日）签署区议会选举改革方案，将从下周一（10日）起实施。李家超认为，新条例对香港由治及兴具有标志性意义。

据香港《星岛日报》报道，李家超星期六（8日）在社交平台上说，他星期五晚结束贵州访问行程返港后，立即签署经立法会通过的《2023年区议会（修订）条例》。

条例签署后将于下周一刊宪，并从刊宪当天起实施，以组成第七届区议会。

李家超称，自2020年起，大量区议员作出违反区议会职能行为，破坏会议进行，做出不符区议会作为地区咨询组织职能的举动，更有涉嫌违法行为，危害国家安全。

他认为，如此乱象是对社会的一响警钟，须堵塞制度上的漏洞，将“反中乱港”分子完全排除在区议会之外。他重申早前公布的完善地区治理建议方案，旨在重塑区议会，让区议会可回复到《基本法》第97条下的定位，同时从根本完善地区治理架构，增强地区治理效能。港府之后向立法会提交《条例草案》，以落实重塑区议会的相关立法工作。

李家超称，区议会改革方案是香港特区政府完善地区治理工作的一个重要里程碑，对香港由治及兴有标志性的意义，是今年港府最重要的法例之一。李家超感谢立法会通过有关法例，以及社会各界和广大市民对修例工作的支持，并肯定港府团队所作出的工作和努力。

他也强调，港府将全力推展有关完善地区治理的各项工作，包括召开分别由政务司司长和政务司副司长主持的地区治理领导委员会和地区治理专组会议，同时为区议会的运作和区议员的履职监察机制订明指引，依法筹备选举，让新一届区议会顺利于明年1月1日上任。

香港政府今年5月提出区议会改革方案，将直选议席由以往的九成减至两成，并引入资格审查制度，以防止激进政治立场人士进入议会。香港《明报》曾批评，港府过度收紧区议会制度，区议员将不再敢于提出批评、说出有别政府立场的意见，将让区议会成为一言堂。