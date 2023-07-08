中国多个商家售卖日本核辐射区食品被罚

中国强烈反对日本福岛核处理水排海计划，中国海关星期五（7月7日）宣布将加强审查日本进口食品，并继续禁止进口福岛等10个都县的食品。据报道，中国今年已有多个商家售卖日本核辐射区食品被罚，有公司被罚款1万元（人民币，下同，约2000新元），并被列入严重违法失信企业名单。

根据南方都市报报道，天眼查APP显示，今年5月，佛山市顺德区汇洋行百货有限公司因销售采购产自日本长野县的“不二家白桃饮料”、 产自日本群马县的“ORIHIRO蒟蒻果冻”、产自日本新潟县的“布尔本豆乳威化饼干”，被监管部门罚款1万元。近日，因生产经营国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品，该公司已被列入严重违法失信企业名单。

报道指出，今年以来，中国多个商家曾因售卖日本核辐射区进口食品被罚。其中，四川省成都市神乐町餐饮有限公司因销售来自核辐射区日本福岛县的“大七酒”被罚款3万元；江苏省无锡市锡山区亿柒零零食店因销售原产地为日本东京都的龙角散白桃味夹心糖果、薄荷味夹心糖果被没收非法财物；位于山东省青岛市的经济技术开发区纪念日咖啡厅因销售产自日本千叶县的威士忌被罚款1万元。

在一些违规案例中，有公司弄虚作假，比如日本食品的外包装上贴有中文标签，显示产地为“日本”，但是揭开中文标签后，露出的产品真实产地却是“东京都”等禁止进口地区。

中国海关总署进出口食品安全局负责人星期五（7月7日）说，国际原子能机构（IAEA）的报告未能充分反映所有参加评估工作的专家意见，日方在排海的正当性、净化装置的可靠性、监测方案的完善性等方面还存在诸多问题。

该负责人说，为防范受到放射性污染的日本食品输华，保护中国消费者进口食品安全，中国海关将禁止进口日本福岛等10个县（都）食品，对来自日本其他地区的食品，特别是水产品，包括食用水生动物，严格审核随附证明文件，强化监管，实施100%查验，严防风险产品输入。

中国在2011年日本福岛第一核电站核泄漏事故发生后，开始禁止从日本福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、琦玉县、东京都、千叶县等10个都县进口食品、食用农产品及饲料。