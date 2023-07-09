资金紧张电池超期限 河北保定多条公交线路停运

由于冠病疫情使公交客运量骤降，河北保定市公交公司数年来经营资金异常紧张，加上首批纯电动公交车动力电池已超出质保期限，不具备安全运营条件，不得不停运所有纯电动公交车，多条公交线路受到影响。

据澎湃新闻星期六（7月8日）报道，针对有保定网民在人民网领导留言板咨询保定停运的公交路线是否有望恢复一事。保定市公共交通有限公司做出上述回应。

保定公交公司说，自2020年初冠病疫情发生以来，公交客运量骤降，公交运营收入不足正常经营的30%，并始终处于低迷状态，公交公司经营资金异常紧张。同时，首批购置的纯电动公交车动力电池已超出质保期限，存在安全隐患，已不具备安全运营条件，被迫全部退出营运，公交运力安排受到了严重影响。

保定公交公司说，公司只能根据现有运力情况，重新统筹调整线路车辆配置，以向客流集中线路倾斜、向上下班高峰时段倾斜为原则，最大限度地保障更多的市民出行。公司还说，以目前经营现状来看，在公交运力、财力允许的情况下，将优先考虑恢复市区内临时停运的23条线路，保证市民正常出行需求。

去年11月，保定市公交公司曾发布公告称，受疫情持续反复影响，市公交公司经营举步维艰。为了缓解企业经营压力，公交公司于11月15日起对7路、26路、36路、38路、53路、105路、108路、207路等八条线路采取临时停运措施。

保定公交公司当时称，由于公交客流持续下滑，客运收入断崖式下降，成本居高不下，经营资金几度断档，只能采取融资、拖欠费用等方式勉强维持，且融资资金已所剩无几；同时，因电车燃料电池、燃气车超使用年限等问题近900台公交车辆已不具备安全运营条件，被迫全部退出营运，公交运力安排受到了严重影响，以公交目前经营现状能保证现运营状况已“实属不易”。