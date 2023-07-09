港媒：中共河南省委副书记周霁或接任港澳办主任

香港媒体报道，中共河南省委副书记、政法委书记周霁可能接替夏宝龙，出任中国国务院港澳事务办公室主任。

香港《南华早报》星期六（7月8日）引述消息人士报道，周霁已经受委出任港澳办副主任，并与夏宝龙一同访问深圳和珠海，展开入职之行（induction trip）。

《南华早报》称，中共政治局6月30日在会议上批准周霁出任港澳办副主任后，夏宝龙已向港澳办深圳办事处的主要官员介绍周霁。消息人士称，夏宝龙和周霁未来几天也将前往珠海，向负责澳门事务的关键团队做介绍。

新华社曾报道，政治局6月30日召开会议，但报道并没有说到周霁出任港澳办副主任。不过，报道也称，会议还研究了其他事项。

消息人士称，此行标志着港澳办升格为中共中央港澳工作办公室事宜进入最后阶段。

报道称，港澳办一旦升格，周霁预料将升任港澳办主任。

消息人士说，夏宝龙下来几个月仍将担任港澳办主任，以继续监督重组工作，但周霁受委出任港澳办副主任，加上夏宝龙的亲自展开入职之行，显示周霁将是接任港澳办主任人选。

据报道，周霁之前并没有在香港或澳门的工作经验，与夏宝龙刚出任港澳办主任时的情况大致相同。消息人士称，这将成为新常态，港澳管理事宜将“不再是只有所谓的香港专家才能运作的孤立单位”。

香港《星岛日报》上星期一（3日）曾引述消息人士报道，周霁内定担任国务院港澳办常务副主任，这也意味着中央港澳办组建工作即将完成。