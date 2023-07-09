耶伦：中美存在显著分歧 必须清楚直接沟通

正在中国访问的美国财政部长耶伦说，中国和美国之前存在显著分歧，必须清楚且直接地进行沟通。

据路透社报道，耶伦星期天（7月9日）在新闻发布会上说，她此次访华与中国高级官员进行的共计10小时的双边会谈是直接、具有实质性和富有成效的，并指其有助于稳定时常不稳定的中美关系。

耶伦说，没有任何一次访问能在一夜之间解决中美之间的挑战，但她期望这次访华能与中国新的经济团队建立一个有韧性、有成效的沟通渠道。

耶伦将在星期天结束她的四天访华行程返回美国。她在星期五（7日）分别与中国总理李强、中国前副总理刘鹤、中国央行行长易纲，以及中国央行党委书记、国家外汇局局长潘功胜会面，并在星期六（8日）与中国副总理何立峰会面。

耶伦在记者会上强调，此次访问的目的是建立和深化与中国新经济团队的联系，减少误解的风险，并为在气候变化和债务困扰等领域的合作铺平道路。

她也重申，华盛顿并不寻求与中国经济脱钩，指这样做“对两国都是灾难性的，对世界也是不稳定的”。

耶伦提到，她在这次讨论中也就中国的“不公平经济行为”和针对美国公司的胁迫性行动有所增加，提出严重关切。她说，美国希望看到一个开放、自由和公平的经济，而不是会迫使各国站队的经济。

双方此次还讨论了俄乌战争问题，耶伦也重申，中国企业避免向俄罗斯提供物质援助或协助其躲避制裁是至关重要的。