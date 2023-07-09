中国将整治冒充官方举办论坛等活动乱象

中国多个部门联合印发通知，将在全国范围内开展对论坛活动乱象的清理整治，重点打击包括打着官方旗号、假冒正规组织名义举办的各类“山寨”论坛活动等行为。

据新华社星期六（7月8日）报道，中共中央宣传部、中央网信办、中央外办，中国外交部、教育部、公安部、民政部、文化和旅游部、人力资源社会保障部、国资委、市场监管总局等11部门联合印发了《关于开展论坛活动专项清理整治工作的通知》。

通知明确，此次专项清理整治工作按照全面清理、严肃整治、分级负责、统一规范的原则，坚持问题导向、标本兼治，深入治理论坛活动过多过滥问题，严厉打击论坛活动中的违法违规行为，着力解决扰乱市场秩序、影响社会安全稳定、侵害民众合法权益等突出问题，建立健全管理长效机制。

通知明确，此次专项清理整治的范围包括党政机关、企事业单位、社会组织等举办的各类论坛、峰会、讲坛、讲座、年会、报告会、研讨会等活动，并重点清理整治打着官方旗号、假冒正规组织名义举办的各类“山寨”论坛活动，以及违规开展评比达标表彰等活动，违规收费借机敛财的论坛活动等。

重点清理整治的还包括：对党政领导干部和专家学者出席情况进行不实宣传，误导公众的论坛活动；随意冠以“中国”“中华”“全国”“国际”“高峰”“峰会”等字样，名不符实的论坛活动；超出主办单位职能范围，主题交叉重复、内容空泛、导向有偏差的“表演式”“形式主义”论坛活动；变相公款消费、旅游，发放礼金、礼品、昂贵纪念品和各种有价证券、支付凭证的论坛活动；其他违法违规行为。

有关部门强调，将对发现的违法违规行为坚决予以严厉打击，对举办论坛活动造成不良影响的严肃追责问责，对违法违规论坛活动典型案例进行通报。此外，清理整治工作将充分发挥社会监督作用，鼓励社会各界投诉举报，提供违法违规问题线索。