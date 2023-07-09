陈茂波谈上海行：招商引资方面短期内有好消息

香港财政司司长陈茂波访问上海三天后撰写网志说，此行印证了香港在力拓创科发展方面走对了方向，并得到初创以及领头的科技企业认同，相信在招商引资方面，短期内将有一些好消息公布。

陈茂波星期天（7月9日）发表网志称，星期六（8日）结束的三天上海访问行程，是他经历三年疫情后首次访沪。他介绍，此行除了出席在上海举行的2023世界人工智能大会及亚洲物流航运空运会议沪港合作分论坛，也跟多个机构、创科企业和工商界会面，深入探讨如何更多、更好利用香港国际金融中心的服务及优势助力其发展。

陈茂波写道：“可以说，此行印证了香港在力拓创科发展方面走对了方向，但随着科技发展一日千里、技术不断更新迭代，竞争日益加剧，我们必须把握好大势、时刻走在前沿，并提速推进工作。”

陈茂波提到，此行在招商引资方面，获得不少正面的回应。他通过走访企业或科研中心、午餐会及其他专场交流，更广泛认识和联系了初创公司以及处领先位置的科技企业。陈茂波说，这些企业都认同香港“一国两制”的优势和国际化，对以香港作为据点拓展国际市场，表达了强烈兴趣，相信在引进重点企业方面，短期内可以有一些好消息公布。

此外，陈茂波还走访了包括新开发银行、中国外汇交易中心和上海数据交易所等不同机构，就如何更好借助香港国际金融中心的优势助力它们发展，以及促进金融及数据领域的合作等议题进行了讨论。

他也和在沪港人餐聚，了解他们在沪的生活和工作情况，并到复旦大学与师生和校友们交流。