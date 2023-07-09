达赖称中国有意与他接触

西藏精神领袖达赖喇嘛称，中国有意通过正式或非正式管道与他接触，并说对于与中国讨论藏人问题持开放态度。

据《印度斯坦时报》星期六（7月8日）报道，达赖喇嘛在印度达兰萨拉告诉记者：“我对于对话总是持开放态度。现在中国也意识到西藏人民的精神是非常坚强的。所以，为了处理西藏问题，他们有意与我联系。我也做好准备。”

达赖在回答关于是否愿意与中国恢复谈判的问题时说：“我们不是寻求独立，多年来我们已经决定，我们仍是中华人民共和国的一部分……现在中国正在发生变化。中国有意通过正式或非正式管道，与我接触。”