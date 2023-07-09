前中国证监会主席刘士余履新央行参事

曾在2019年被指涉嫌违纪违法，之后受到留中共党内察看两年处分的中国证监会前主席刘士余，今年履新中国央行参事。

据红星新闻星期六（7月8日）报道，今年5月以来的多篇公开报道显示，刘士余以“中国人民银行总行参事”的身份在各地调研。

例如，据重庆市房地产业协会微信公众号5月17日、湖北省房地产业协会微信公众号5月16日发布的消息，包括人民银行参事室参事刘士余在内的调研组专家，曾到重庆、武汉调研当前房地产市场情况。

中国央行官网显示，中国人民银行参事室是央行总行的一个司局级单位，主要承担金融决策咨询工作，进行经济金融调查研究，提出意见建议等。

公开资料显示，今年62岁的刘士余，曾担任中国人民银行行长助理、党委委员，中国人民银行副行长，中国农业银行党委书记、董事长，中国证券监督管理委员会主席、党委书记，中华全国供销合作总社党组副书记、理事会主任等职。

2019年1月，官方宣布免去刘士余的证监会主席职务；同年5月，中共中央纪委国家监委网站发布消息称，时任中华全国供销合作总社党组副书记、理事会主任刘士余涉嫌违纪违法，主动投案。

2019年10月，中央纪委国家监委网站通报，调查显示，刘士余身为中共中央委员，背离初心使命，政治立场动摇；他也被指为官不廉，利用职权和职务影响为他人谋取私利，违规安排他人到金融系统工作和提拔职务等。通报批评，刘士余的行为严重违反中共的政治纪律和政治规矩、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律，并构成严重职务违法，且在中共十八大后不收敛、不收手，应予严肃处理。

不过通报也说，由于刘士余能主动投案，如实交代违纪违法问题，认错悔错态度较好，对其可予从轻处理；当时的通报也仍称刘士余为“同志”。最终，刘士余受到留党察看二年、政务撤职处分，并被降为一级调研员。

据香港《星岛日报》分析，一级调研员为处级，而央行参事一般是按照局级待遇，暂时不清楚刘士余此番是否升职。