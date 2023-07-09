中国铁路上半年发送旅客17.7亿人次

中国铁路今年上半年累计发送旅客17亿7000万人次，其中第二季度三个月旅客发送量均较2019年同期有所增加。

综合中新社和澎湃新闻报道，中国国家铁路集团有限公司数据显示，今年上半年，全国铁路发送旅客17亿7000万人次，其中4、5、6月份旅客发送量快速攀升，较2019年同期分别增长7.6%、5.6%、4.8%。

国铁集团客运部负责人星期天（7月9日）介绍，随着中国经济社会发展平稳向好，上半年铁路客流呈现恢复性增长态势。

该负责人说，铁路部门充分用好铁路12306系统大数据，及时在重点地区和热门方向增开旅客列车，上半年全国铁路日均开行旅客列车9311列，较2019年同期增长11.4%。同时，针对清明、五一、端午小长假旅客集中出行需求，采取增开夜间高铁、动卧列车、普速旅客列车等方式，较好地服务了旅客假日出行。

今年五一假期首日（4月29日），中国全国铁路共发送旅客1966万1000人次，创铁路单日旅客发送量历史新高。

该负责人也介绍，铁路部门在优化区域客运产品，便利人员交流往来。其中，广深港高铁跨境列车1月15日分阶段恢复开行以来，目前已覆盖大陆49个城市68个车站，每日开行跨境列车达182列，双向客流持续走高，截至6月30日累计发送跨境旅客608万7000人次。中老铁路4月13日首开国际旅客列车以来，截至6月30日累计发送跨境旅客3万3000人次。

该负责人还说，进入暑期后，旅客探亲、旅游、商务等出行需求增加，铁路部门将密切关注客流变化情况，及时增加运力投放，优化旅客列车开行，加大安检查危力度，做好站车服务，让广大旅客出行体验更美好。