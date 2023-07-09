中国证监会改革公募基金费率 以提振市场

中国证监会降低股票基金的费率水平，并承诺推动各类专业机构投资者通过公募基金加大权益类资产配置，加大力度提振市场。

《中国证券报》星期六（7月8日）引述中国证监会的公募基金费率改革工作安排报道称，新注册产品管理费率、讬管费率分别不超过1.2%、0.2%。

另外，将争取于2023年底让公募基金证券交易佣金费率有所下降，并将加强跨部委沟通协调力度，推动各类专业机构投资者通过公募基金加大权益类资产配置。

据彭博社报道，近几个月来，随着股市下跌和中国经济复苏疲软，新筹资大幅下滑，进一步打击本已不满高成本和低回报的投资者情绪。

市场情报供应商晨星公司的数据显示，截至5月25日，今年公募基金筹集了约4000亿元人民币（下同，约748亿新元），不到2021年1至5月的三分之一，其中股票相关产品的比例下降约一半至42%。

中国证监会在官方网站的另一份声明中说，支持公募基金管理人及其他行业机构“合理”调降基金费率，但未提供细节。声明指出，稳步降低行业综合费率水平，促进行业健康发展与投资者利益更加协调一致、互相支撑、共同实现。

根据相关公司网站的声明，易方达和华夏基金管理公司等已将大多数产品的管理费上限从1.5%下调，并下调大多数为0.25%的讬管费，自7月10日起生效。《中国证券报》称，其余存量产品管理费率、讬管费率将争取于2023年底前合规。

《中国证券报》报道，虽然中国主动权益类基金费率水平“相对较高”，但此次降低后，实际成本低于可比海外市场的水平，并称其他一些国家的咨询费高达1.2%。

报道称，将通过法规修改，进一步规范公募基金销售环节收费，预计于2024年底前完成。除申购费、销售服务费、赎回费之外，销售机构还从基金管理费中收取一定比例尾随佣金。