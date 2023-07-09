台国安局预计8月举办大型实兵演练 确保总统大选维安

台湾将在明年1月举行总统大选，台湾国安人士透露，台湾国安局除了更新枪响侦测器、复式配置无人机阻绝器等，今年6月特别与曾有维安经验的人员，跟地方警局等单位兵棋推演，预计8月举办大型实兵演练，以确保总统大选维安。

台媒中央社星期天（7月9日）引述台湾国安人士报道，维安要注意的样态分别为“组织型”与“孤狼型”的犯案，相较组织型，孤狼型因为没有案底、征兆，不知道威胁从何而来，因此更难防范。

为了强化防范，相关单位从三方面着手。台湾国安人士指出，两个月前台湾国安局特勤中心曾席开十几桌，把包括前副指挥官等有特勤维安经验者依照过往职务等专长区分，并将现任维安人员安排同桌“汲取经验”。

台湾国安局两个星期前也根据不同状况，与警政、调查、地方警局进行兵推，甚至由台湾国安局长当场抽测；预计8月进行大规模的实兵演练，届时将动员数百人进行，目的是让维安作业更平顺、安全。

台湾国安人士也提到，维安单位过往都有枪响侦测器，台湾国安局也更新设备，包括撷取枪响来源的速度、拍摄清晰度均大幅提升。

此外，防范无人机威胁更是重中之重，无人机阻绝器均采复式配置，可选择让无人机当场迫降或迫降回原起点，且造势会场的空拍机将严格管制，届时参选人到场后将不能使用空拍机。

台湾国安人士指出，一旦选举过程中有意外发生，受影响的不只是参选人的家人，整个台湾社会都承受不起。

2004年，时任台湾总统陈水扁与副总统吕秀莲竞选连任扫街拜票时受到枪伤，外界认为事件对隔日的大选结果产生影响。