中共广东省委秘书长张晓强履新兰州市委书记

中共广东省委常委、秘书长张晓强履新甘肃省委常委、兰州市委书记。

据新甘肃客户端消息，兰州市星期六（7月8日）上午召开领导干部大会，宣布上述消息。

据财新网报道，张晓强是目前中国第二年轻的省级党委常委、最年轻的甘肃省委常委、最年轻的省会首府书记。2019、2020年，张晓强还曾是最年轻地级市长、地级市委书记，2022年成为最年轻的省级党委秘书长。

张晓强现年47岁，浙江丽水庆元人，1996年毕业于浙江农林大学林学专业，曾长期任职浙江，2019年底中国厅官大规模交流时转岗广东，三年半后再交流甘肃。

公开资料显示，张晓强在浙江历任丽水、湖州、绍兴、台州，早年在家乡丽水工作15年，曾两次通过公选先后出任共青团庆元县委书记、丽水地区卫生局副局长，后历任共青团丽水市委书记、景宁县县委副书记、遂昌县长等。

2011年后，张晓强辗转三个地级市：2011年任湖州市德清县委书记；2015年任绍兴市委常委、诸暨市委书记；2018年转任台州代市长，2019年1月补选为市长，成为当时中国最年轻的地级市市长。

2019年末，中国厅官大规模异地交流任职，张晓强首次调离浙江。2020年1月，时年44岁的张晓强获任广东省汕尾市委书记，是当时中国唯一的“75后”地级市委书记，也是当时中国最年轻地级市委书记。张晓强还是首位非广东籍的汕尾一把手，自1988年设置地级市以来，汕尾市委书记长期由广东籍干部担任。

2022年5月广东省委换届时，主政汕尾两年多的张晓强新当选为省委常委，此后一直是最年轻的广东省委常委，并于换届后出任广东省委秘书长，是中国最年轻的省级党委秘书长。

至此，张晓强仕途走过浙江、广东、甘肃三个省份，并将开始担任其第二个副省部级职务。