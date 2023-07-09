长征系列火箭发射机会将首次公开竞拍

中国航天科技集团将在本月举行2023年至2024年长征六号丙运载火箭发射机会网络公开竞拍，起拍价格为每公斤8万元（人民币，约1万5000新元）。

据中国央视新闻星期天（7月9日）报道，这次竞拍将在7月13日下午3时开始，参与竞拍的火箭是航天科技集团八院研制的长征六号丙运载火箭，预计今年年底发射。它是一型两级液体运载火箭，一、二级采用液氧煤油推进剂，主要用于执行近地轨道和太阳同步轨道的发射任务。

航天科技集团长城公司航天新商务信息科技有限公司总经理张鹏介绍，这是通过搭载发射服务进行的营销尝试，会在线预发布发射的周期和搭载运力等信息，并与北交所进行数据对接，通过拍卖实现市场竞价机制。

航天科技集团今年4月发布了2023和2024年度运载火箭“搭载”和“共享火箭”发射机会清单。包括本次发射在内，共有九次发射任务，面向国际、国内市场提供长征火箭的“整箭发射”“搭载发射”和“组网发射”等不同方式的发射服务。

报道介绍，所谓“共享火箭”发射，是指一枚运载火箭以“拼车”形式为多颗卫星提供发射服务。与以往任务中以“搭载”形式提供发射服务相比，“共享火箭”是在小卫星市场发展的指引下，颠覆传统发射任务组织方式的商业发射模式，先确定运载火箭型号和初步发射计划，再在市场上招揽卫星乘客，“定好车次揽乘客、按照计划促进度”，更加符合小卫星发射需求，具有发射成本低、任务适应性好等特点。