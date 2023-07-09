香港将设专责检控部门应对科技罪行

香港律政司副司长张国钧说，律政司刑事检控科会尽快设立科技罪行分科，以更有效地打击科技罪行和应对科技进步带来的法律挑战。

据香港中通社报道，张国钧星期天（7月9日）发表以“完善体系建设 打击科技罪行”为题的网志，指出除科技罪行案件上升外，在科技时代使用数码证据也衍生越来越多的复杂法律问题，通过互联网犯案也牵涉跨境犯罪的复杂性。他认为，检控机关必须紧贴科技发展、掌握潜在的科技罪行趋势，才能有效执法，因此，律政司刑事检控科成立专责队伍去应对科技罪行，是刻不容缓的工作。

张国钧说，该分科也会制订相关的检控政策和策略，就使用数码证据的事宜提供法律指引，检讨现行证据法和打击科技罪行的法例是否足够有效，并提出改革建议。

香港法律改革委员会(法改会)去年7月也曾发表《依赖电脑网络的罪行及司法管辖权事宜》的咨询文件，就法律改革提出初步建议。张国钧说，会详细考虑法改会的建议并作出跟进。

他强调，积极完善相关科技罪行的检控工作，协助提升网络安全，才能为个人和国家安全提供更坚实的保障。

据报道，过去6年，香港科技罪行案件增三倍。其中，去年科技罪行共录得2万2797宗，按年升41%，主要涉及网上骗案。今年首季，诈骗案按年升六成半，当中超过七成为网上骗案。此外，还有不法之徒利用人工智能合成名人的声音和脸孔，进行诈骗或发布各种虚假资讯。