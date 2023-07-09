中国私募投资基金监督管理条例9月生效

中国公布《私募投资基金监督管理条例》，明确划定私募基金管理人和托管人的义务要求，国家也将对创业投资基金给予政策支持。

据新华社星期天（7月9日）报道，中国国务院总理李强签署国务院令，公布《私募投资基金监督管理条例》，自9月1日起施行。

报道称，制定专门行政法规，将私募投资基金业务活动纳入法治化、规范化轨道进行监管，旨在鼓励私募投资基金行业规范健康发展，更好保护投资者合法权益，进一步发挥服务实体经济、促进科技创新等作用。

契约型、公司型、合伙型等不同组织形式的私募投资基金，均被纳入适用范围。条例也规定以非公开方式募集资金，设立投资基金或者以进行投资活动为目的依法设立公司、合伙企业，由私募基金管理人或者普通合伙人管理，为投资者的利益进行投资活动，适用本条例。

条例明确划定不得成为私募基金管理人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关主体的情形，明确规定从业人员应当按照规定接受合规和专业能力培训。

新条例也规定私募基金管理人应当向国务院证券监督管理机构委托的机构履行登记手续，并明确划定注销登记的情形。条例列举了私募基金管理人的股东、实际控制人、合伙人禁止实施的行为，明确划定私募基金管理人应当持续符合的要求，以及私募基金管理人、私募基金托管人的职责。

条例还规范资金募集和投资运作。私募投资基金应当向合格投资者募集或者转让，单只私募投资基金的投资者累计不得超过法律规定的人数。私募基金管理人应当根据投资者风险识别能力和风险承担能力匹配不同风险等级的私募投资基金产品。加强私募投资基金募集完毕后的监管监测。明确私募投资基金财产投资的范围以及不得经营的业务，规定私募投资基金的投资层级。规范私募基金管理人及其从业人员的行为。

按照新条例，国家对创业投资基金给予政策支持，鼓励和引导其投资成长性、创新性创业企业。加强监督管理政策和发展政策的协同配合，明确创业投资基金应当符合的条件，对创业投资基金实施区别于其他私募投资基金的差异化监督管理和自律管理。

新条例也规定私募投资基金业务活动的监督管理，应当贯彻中共和国家路线方针政策、决策部署。明确国务院证券监督管理机构的监管职责及监管措施等。规定国务院证券监督管理机构会同国务院有关部门和省级政府建立私募投资基金监督管理信息共享、统计数据报送、风险处置协作机制。此外，对违反本条例的法律责任作了明确规定。

条例草案6月16日经国务院常务会议审议通过。据中新社报道，中国证监会首席律师焦津洪说，私募投资基金监督管理条例，条例将私募投资基金业务活动纳入法治化、规范化轨道进行监管，针对行业突出问题强化源头管控，划定监管底线。