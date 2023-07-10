深圳文锦渡口岸车道沉降 暂停车辆入境

连接中国大陆与香港的广东深圳文锦渡口岸，入境行车通道突然出现大面积沉降，官方发布通知，即时暂停该口岸客货车通关业务。

据《星岛日报》报道，有市民星期天（7月9日）经过深圳文锦渡口岸期间，发现入境行车通道出现大面积凹陷。

据现场照片显示，现场大面积沉降，沥青地断裂，同时导致其他路段出现拱起。

深圳市人民政府口岸办公室随后发布通告，证实文锦渡口岸入境通关现场星期天（9日）出现地面沉降，存在安全风险。

通告称，为确保入境车辆安全，经省有关部门同意，暂停文锦渡口岸入境客、货车通关业务，原经文锦渡口岸入境的车辆可从深圳其他口岸入境，出、入境旅客从其他口岸通行。

通告还称，相关单位已启动应急处置预案，第一时间抓紧抢修。恢复通关时间待抢修完成后及时公告。

据了解，不少陆港跨境学童乘坐的保姆车，是经由文锦渡口岸往返香港学校和深圳居所，星期一（10日）部分学生和保姆车上学和返家的行程可能受到影响；大批运送新鲜食品例如生猪和蔬菜的货车也经该口岸出入深港两地，相信今天仍可经该口岸运送到港，返回大陆则要改走其他口岸。

文锦渡口岸是深圳与香港之间一个陆路边境口岸，于1978年经中国国务院批准后对外开放，是供港鲜活商品的贸易口岸。