耶伦在华与女性经济界人士聚餐 有网民批“反贼”

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更新 / 2023年7月10日 3:13 PM
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发布 / 2023年7月10日 9:25 AM
中国网络流传美国财长耶伦与多位中国女性经济界人士在北京聚餐的照片。（互联网）
中国网络流传美国财长耶伦与多位中国女性经济界人士在北京聚餐的照片。（互联网）

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美国财长耶伦访华期间除了官方会晤之外，据报在私下宴请了九位中国女性经济界人士。此举引发一些中国网民批评，称这些与耶伦聚餐的人士都是“美国官方认证的反贼”。

综合《星岛日报》和金融界报道，耶伦一行人上星期六（7月8日）在北京东方君悦大酒店内的长安壹号餐厅聚餐。

网传照片显示，她们在餐桌上合了影，除了坐在主位的耶伦，其余在座人士包括《经济学人》集团中国区总裁刘倩、清华大学经济学博士郝景芳等。

美国财长耶伦（中）7月8日在北京与一群中国女性经济学家聚餐。（路透社）

推特认证的媒体人安替星期天（7月9日）发文说，有份参与饭局的郝景芳公布了饭局对谈摘要，主要讨论了中国年轻女性经济学家的生涯发展、生育对中国女性职业的影响、中国房地产等问题。

安替也转述郝景芳的话称，耶伦表示，希望可以友好推动美中经贸联结，“她说她在联储时候还计算过去掉中国关税的好处，但是在白宫比较难推动”。

路透社上星期六引述一名美国财政部高官说，这场聚餐让耶伦有机会“与政策结构之外的人互动”。这位美国财政部高官没有透露这些人士的身份。

路透社也报道称，有六位女性经济学家参与了聚餐，并引述耶伦在餐桌上的交流称：“我确信我们在经济学领域的职场，面临的挑战有着相似的故事和经历......当我几乎是房间里唯一的女性时，我经常看到这种情况，我相信你们当中许多人在决策桌上都有同样的经历。”

据《星岛日报》报道，耶伦与中国女性经济界人士聚餐的消息在中国网络流传后，引起了一些网民的批评。有网民说，她们都是“美国官方认证的反贼”，“满桌妖魔鬼怪”。也有网民说：“看这一堆，反间谍法或许能派上用场了！”

耶伦是美国首名女财长，也是美联储史上首名女性主席。她上星期四（7月6日）抵达北京进行了四天的访问。

耶伦访华期间与中国总理李强、副总理何立峰、财政部长刘昆、央行党委书记潘功胜等多名中国高层举行长达10小时双边会谈。她也与央行行长易纲，以及在中国经济领域仍有影响力的前副总理刘鹤会面。

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