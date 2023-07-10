耶伦在华与女性经济界人士聚餐 有网民批“反贼”

美国财长耶伦访华期间除了官方会晤之外，据报在私下宴请了九位中国女性经济界人士。此举引发一些中国网民批评，称这些与耶伦聚餐的人士都是“美国官方认证的反贼”。

综合《星岛日报》和金融界报道，耶伦一行人上星期六（7月8日）在北京东方君悦大酒店内的长安壹号餐厅聚餐。

网传照片显示，她们在餐桌上合了影，除了坐在主位的耶伦，其余在座人士包括《经济学人》集团中国区总裁刘倩、清华大学经济学博士郝景芳等。

美国财长耶伦（中）7月8日在北京与一群中国女性经济学家聚餐。（路透社）

推特认证的媒体人安替星期天（7月9日）发文说，有份参与饭局的郝景芳公布了饭局对谈摘要，主要讨论了中国年轻女性经济学家的生涯发展、生育对中国女性职业的影响、中国房地产等问题。

安替也转述郝景芳的话称，耶伦表示，希望可以友好推动美中经贸联结，“她说她在联储时候还计算过去掉中国关税的好处，但是在白宫比较难推动”。

路透社上星期六引述一名美国财政部高官说，这场聚餐让耶伦有机会“与政策结构之外的人互动”。这位美国财政部高官没有透露这些人士的身份。

路透社也报道称，有六位女性经济学家参与了聚餐，并引述耶伦在餐桌上的交流称：“我确信我们在经济学领域的职场，面临的挑战有着相似的故事和经历......当我几乎是房间里唯一的女性时，我经常看到这种情况，我相信你们当中许多人在决策桌上都有同样的经历。”

据《星岛日报》报道，耶伦与中国女性经济界人士聚餐的消息在中国网络流传后，引起了一些网民的批评。有网民说，她们都是“美国官方认证的反贼”，“满桌妖魔鬼怪”。也有网民说：“看这一堆，反间谍法或许能派上用场了！”

耶伦是美国首名女财长，也是美联储史上首名女性主席。她上星期四（7月6日）抵达北京进行了四天的访问。

耶伦访华期间与中国总理李强、副总理何立峰、财政部长刘昆、央行党委书记潘功胜等多名中国高层举行长达10小时双边会谈。她也与央行行长易纲，以及在中国经济领域仍有影响力的前副总理刘鹤会面。