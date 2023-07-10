宁波市委原常委褚银良获刑12年半

宁波市委原常委、鄞州原区委书记褚银良受贿、滥用职权、行贿一案公开审理，褚银良被判有期徒刑12年六个月，并处罚金90万元（人民币，下同，约16万新元）。

据澎湃新闻报道，浙江台州市中级人民法院星期五（7月7日）公开宣判褚银良一案。



法院对褚银良退缴的受贿犯罪所得人民币1540.0659万元、金条两根，依法予以追缴，上缴国库。



经审理查明，2013年至2020年，褚银良利用担任宁海县县长、县委书记、宁波市副市长和宁波市委常委、鄞州区委书记的职务便利，为有关单位或个人在项目推进、国资投入、土地出让等事项上谋取利益，非法收受他人财物，共计价值人民币1260万元。

法院称，褚银良在2018年至2020年，担任宁波市委常委、鄞州区委书记期间，为帮助他人谋取经济利益，指使相关政府部门负责人，为他人违规开办营利性幼儿园、突破政策提供场地、发放办学许可证等。此外，褚银良还为了谋取不正当利益，给予国家工作人员财物。

法院认为，褚银良的行为构成受贿罪、滥用职权罪、行贿罪，受贿数额特别巨大，滥用职权造成恶劣社会影响，行贿情节特别严重。

鉴于褚银良主动交代监察机关尚未掌握的行贿犯罪事实，属于自首，且行贿犯罪因意志以外原因未得逞，系犯罪未遂，法院对其所犯受贿罪、滥用职权罪予以从轻处罚，对其所犯行贿罪予以减轻处罚。

公开简历显示，今年58岁的褚银良曾任宁波市建设委员会党工委委员、副主任，宁波市东部新城开发建设指挥部党委副书记、总指挥，宁波市政府副秘书长，宁海县委副书记、县长，宁海县委书记、县长，宁海县委书记、宁波南部（宁海）滨海新区党工委书记，宁波市委副秘书长，宁波市副市长，宁波市委常委、鄞州区委书记、宁波市东钱湖旅游度假区党委书记，宁波市委常委。

褚银良在2022年5月被查，同年11月被“双开”（开除中共党籍和公职）。