楼继伟建议增加1.5至2万亿人民币财政赤字 补贴中小企业

中国财政学会会长、财政部原部长楼继伟建议中国增加1.5至2万亿元人民币（2800亿至3700亿新元）的财政赤字，主要用于对中小企业的费用进行阶段性补贴。

据《中国日报》报道，楼继伟上星期六（7月8日）在“全球财经论坛”的主旨演讲中指出，如果不出意外，中国今年的全年经济增长将会超过5%，考虑去年基数只有3%，经济运行仍将低于潜在增速水平，不利于保持充分就业。

为此，他建议及时调整财政预算，增加1.5万亿元到2万亿元人民币赤字，主要是增加中央财政赤字，大部分用于对中小企业房租、水电、利息等进行阶段性补贴。

据报道，粗略测算，今年中国财政预算赤字3.88万亿元人民币，赤字率按3%安排；增加1.5至2万亿元人民币赤字，意味着中国今年赤字率将提高到4.16%至4.55%左右。

楼继伟在接受《中国日报》专访时补充说，使用中央财政资金发放消费券也是扩大需求的可能政策选项，但最关键的政策抓手仍在于保市场主体。他说：“最重要的还是保住中小微企业，他们正常运营，他们能够扩大和提供就业岗位，这就是最重要的。”

楼继伟也向《中国日报》说，通过债务置换化解地方政府债务风险会引发道德风险，导致地方债务规模越来越大，要守住中央“坚决不救”的底线，通过债务展期、出售资产等方式逐步化解风险。“我们做过债务置换，现在（债务规模）比那时越来越大，再做一次会更大，不能再做。”

他指出，不预计地方政府债务会出现大规模暴雷，并称目前渲染地方债风险给政策施加压力的倾向有所抬头。

谈及中国房地产市场风险化解，楼继伟建议，应取消房地产限贷限购政策和对房价涨跌的限制，以帮助房地产市场需求恢复。此外，可宣布未来适时征收房地产税，明确基础扣除政策，例如每户根据家庭人数和城镇居民人均居住面积计算可免征税的房产面积，在抑制炒房的同时保障刚性改善性住房需求。

楼继伟说，预计取消限购限贷政策不会扭转房地产市场调整态势，房地产高库存、高房价、金融高循环的结构性问题仍需慢慢调整。