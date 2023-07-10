中国6月份PPI同比降幅创七年半最低

中国国家统计局公布的最新数据显示，6月份生产者价格指数（PPI）的降幅，创2015年12月份以后的新低。

综合《华尔街日报》、《上海证券报》、路透社等报道，根据中国国家统计局星期一（7月10日）公布的数据，PPI同比下降5.4%，连降九个月，且降幅较上月进一步扩大，为连续第六个月扩大；降幅也高于预期，更创2015年12月份以后的新低。

此前5月份PPI同比下降4.6%，连降八个月，且降幅较前月进一步扩大，为连续第五个月扩大，降幅也高于预期，创2016年2月份以后的新低。

中国国家统计局也公布，6月份PPI环比下降0.8%，连降三个月；此前5月份环比下降0.9%、4月份环比下降0.5%；3月份环比连续第二个月持平。

中国国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读称，PPI环比、同比均下降，原因是受石油、煤炭等大宗商品价格继续回落，以及上年同期对比基数较高等因素影响。

至于居民消费价格指数（CPI），中国国家统计局的数据显示6月份CPI同比持平，低于市场预期，创2021年2月以来新低。此前5月份，中国CPI同比上涨0.2%，4月上涨0.1%，均低于预期。

接受《华尔街日报》和路透社调查的经济学家的预期中值显示，6月CPI同比涨幅可能为0.2%。

彭博社报道称，上述数据表明中国经济正在降温。

据报道，中国生产商已经不得不应对大宗商品价格下跌和国内外需求疲软的问题。如果在预期价格将下跌的心理下，消费者和企业继续抑制支出或投资，可能会导致价格出现自我实现式的螺旋式下降。

尽管越来越多的人呼吁北京采取行动支持经济复苏，但迄今为止大多数措施的范围都很有限。中国央行上个月小幅下调了关键政策利率，政府还延长了对电动汽车购买者的税收减免政策。