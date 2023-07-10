中国南北方大范围高温 用电负荷猛增

中国南北方开始出现广泛的高温天气，多个省份局地气温可达到40摄氏度以上，用电需求持续攀升。

中央气象台于星期一（7月10日）持续发布高温橙色预警，并预计星期一白天，北京东南部、河北南部、河南北部及浙江东部、福建东部等局地可达40摄氏度以上。

综合澎湃新闻及中国证券报报道，相比北方，中国南方高温待机时间将更持久，未来一周，江南大部、华南等地将持续出现35至37摄氏度的高温天气，江南部分地区最高气温可达38至40摄氏度。

中电联统计与数据中心副主任蒋德斌称，持续高温拉动用电负荷快速增加而发电出力有所下降，这将导致部分地区的电力供需偏紧形势进一步加剧，增大了电力保供难度。

据了解，截至本月7日，南方电网最高用电负荷达2.22亿千瓦，逼近历史最高纪录。

报道称，为保障夏季用电高峰的电力供应，南方电网公司加快重点电网工程的建设进度，充分发挥区域资源大平台优化配置作用，加强全网余缺调剂，实现了南方五省区电力安全生产与电力供应“双平稳”。

中国国家电网上星期六（7月8日）表示，面对今夏持续高温的用电负荷，全国各地迎峰度夏工程的相继顺利投运为电网平稳度夏奠定坚实基础。截至6月30日，公司239项迎峰度夏重点工程全部建成投运。