柯文哲：连署参选是郭台铭权利

台湾民众党总统参选人柯文哲说，民众党已经提名他参选总统，为此“一定选到底”。同时，他认为鸿海创办人郭台铭若有本事找到人连署，参选是郭台铭的权利。

综合中央社和网媒“Newtalk新闻”报道，柯文哲星期天（7月9日）晚上参加“董事长开讲-台北粉丝见面会”，与媒体人吴子嘉、钱怡君对谈。有观众提问柯文哲是否绝不退选，柯文哲回应说，台湾民众党都已经提名他选总统，“一定选到底”。

也有现场观众提问，如果郭台铭独立参选，要如何调整选战策略，柯文哲说，选举是每个人权利，如果郭台铭有本事找到人连署，“参选是他的权利”。

他也说，通常是还没选，大家都会比较忌惮，一旦真的确定参选，正面攻击就开始。

郭台铭被指酝酿在7月23日国民党全台党代表大会（全代会）后宣布独立参选，9月发动百万人联署支持提名。

柯文哲说，他半年前就提到，2019年曾想过要不要参选总统，但试了两天就不试了，原因是每天有台风、地震、火灾、枪击案等市政要处理，太困难了。他并说：“如果侯友宜没去选举的话，喂药案不会搞得那么惨”。

国民党总统候选人侯友宜主政的新北市，上个月爆出当地一所幼儿园孩童疑似被喂禁药的传闻，在台湾舆论场掀起了轩然大波。

至于要给侯友宜什么建议，是否要辞新北市长或退选？柯文哲回应说，现在辞市长也会被骂，才连任半年就跑掉，且为何要重复过去失败经验；前高雄市长韩国瑜就是这样，未参选前的声量很高、一参选马上就掉，每个人常常会以为自己是例外，但其实都一样。